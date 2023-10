Familywald, Granatium & Co. Suchportal kürte Kärntens beliebteste Ausflugs­ziele für Familien Kärnten - Das Suchportal www.familienausflug.info hat die beliebtesten Regionen und meistgeklickten Ausflugsziele der Sommermonate ermittelt. Das Resultat: Dazu gehören in Kärnten der Familywald am Ossiacher See, das Granatium in Radenthein und der Wurzelpark in Arriach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) #GOODNews © 5min

Das auf Ausflugsziele spezialisierte Internetportal familienausflug.info hat die meistbesuchten und beliebtesten Attraktionen und Ausflugsregionen des Sommers ermittelt.

Hier zieht es die Touristen hin

Basis der Auswertung waren 4,7 Millionen Seitenaufrufe von 1,2 Millionen Familien im Zeitraum von 1. Juni bis Ende August. Roland Bamberger, Gründer des Portals familienausflug.info, sieht in der diesjährigen Auswertung einen starken Trend hin zu den Städten. “Im letzten Jahr hatten wir keine einzige Stadt im Ranking, in diesem Jahr sind es mit Wien, Graz und Innsbruck gleich drei Städte, die sich in den Top 10 der beliebtesten Regionen für Familienausflüge befinden.” Aber auch die Region rund um den Millstätter See in Kärnten findet sich in den Top 10 der Rangliste.

Zu den meistgeklickten Zielen für Familienausflüge in Kärnten zählen neben dem Familywald am Ossiacher See übrigens auch das Granatium in Radenthein und der Wurzelpark in Arriach.