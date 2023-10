Kommenden Freitag

Wahlkampf­tour: Bierpartei-Gründer kommt nach Kärnten

Klagenfurt - Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny – alias Marco Pogo – geht auf Wahlkampftour. Vor der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober 2022 will der Kandidat sämtliche österreichischen Bundesländer besuchen. Der Start seiner Tour erfolgt in Klagenfurt.

