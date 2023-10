Tankkarte entwendet

Pensionist ließ ehe­malige Firma seine Tank­rechnungen bezahlen

St. Veit an der Glan - Kurz vor der Pension ließ ein 63-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan die Tankkarte seiner Firma in Liebenfels mitgehen. Monatelang bezahlte er damit seine Tankfüllungen. Erst jetzt flog er auf.