Wahlkampf­tour: Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny kommt nach Graz Graz - Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny – alias Marco Pogo – geht auf Wahlkampftour. Vor der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober 2022 will der Kandidat sämtliche österreichischen Bundesländer besuchen. Seine Reise führt ihn auch nach Graz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny kommt im Zuge seiner Wahlkampftour nach Graz. © Die Bierpartei/Rafael Bittermann

Am Freitag, dem 23. September 2022, kommt Bierpartei-Gründer und Präsidentschaftskandidat Dominik Wlazny in die Steiermark. Gemäß dem Motto „Red‘ ma drüber“ wird er um 17 Uhr am Hauptplatz in Graz anzutreffen sein, um mit der steirischen Bevölkerung zu sprechen.

Tour durch ganz Österreich

Bis Oktober 2022 will Wlazny sämtliche österreichischen Bundesländer besuchen. Nach Graz geht es weiter nach Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg.