Pläne zur Stärkung des Logistik-Centers Schienen-Zollfreikorridor soll zwischen Triest und Fürnitz entstehen Federaun & Fürnitz - In Villach gaben ÖBB-Chef Andreas Matthä und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Mittwoch bekannt, dass die Kooperation der ÖBB mit dem Hafen Triest verstärkt werde. Um Güterverkehr umweltbewusst auf die Schiene zu verlagern und den Wirtschaftsstandort Kärnten noch attraktiver zu machen, soll das Logistic Center Austria Süd (LCA) in Fürnitz gestärkt und dafür ein Schienen-Zollfreikorridor zwischen Triest und Fürnitz entstehen. Erklärtes Ziel der Gesellschaft ist die Schaffung eines „Dry Port".

„Dieser Schritt ist wichtig für den Ausbau des Standortes in eine internationale Logistikdrehscheibe“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). „Damit bringt die um Milliarden Euro ausgebaute Baltisch-Adriatische Achse quer durch Europa, an der Fürnitz liegt, der Region Villach Arbeitsplätze und enorme Wertschöpfung.“

Stadträte begrüßen Entwicklung des Terminals

„Der angekündigte Ausbau des Standortes in Fürnitz in unmittelbarer Nähe des Projektes in Federaun ist ein wichtiges Zeichen der ÖBB und ein eindeutiges Bekenntnis zum Kärntner Standort“, hebt auch FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann hervor und ÖVP-Stadtrat Christian Pober ergänzt: “Das bald entstehende Logistikzentrum wird viele Jobs nach Villach bringen. Die ÖBB und das Land Kärnten stärken mit ihrem Bekenntnis sowohl das LCA SÜD, als auch das Projekt in Federaun. Besonders wichtig wird es sein, den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen.”

Diese Schwerpunktsetzung wird wiederum von den ÖBB begrüßt: „Jede bahnaffine Betriebsansiedelung in örtlicher Nähe zu unserem Terminal stärkt den Standort und unterstützt unsere Bemühungen zur Weiterentwicklung in Fürnitz“, betont Vorstandsdirektor Andreas Matthä.

Beim LCA Süd werden die Weichen gestellt

Parallel zum Vorstoß der ÖBB werden auch beim Villacher Anteil am LCA Süd die Weichen gestellt. Das Ergebnis der Umweltprüfung durch das Land Kärnten wird für die kommenden Wochen erwartet, entsprechende Vorarbeiten durch die Stadt Villach wurden bereits erledigt. Geplant ist die Ergänzung des LCA Süd durch 18 Hektar, auf denen Logistik-Betriebe errichtet werden sollen, in denen hunderte Menschen Arbeit finden werden. Das erklärte Ziel des Projekts ist die Verlagerung von möglichst viel Güterverkehr von der Straße auf die Schiene. „Dieser Wechsel ist für Umwelt und Klima alternativlos. Nur über die Bahn können Verkehrs-Emissionen in großem Stil verringert werden“, sagt Bürgermeister Albel. Dieses Ziel sei die gemeinsame Absicht von Europäischer Union, Republik Österreich, Land Kärnten und Stadt Villach.