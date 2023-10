„Technik trifft Kunst" Pixel-Künstler eröffnet Ausstel­lung in Klagenfurt Klagenfurt - Stadt Klagenfurt und Land Kärnten vergeben jährlich ein Stipendium an freiberufliche Foto- und Medienkünstler. Im Rahmen dieses Stipendiums verbrachte Leon-Etienne Kühr aus Hessen Zeit im Künstleratelier der Stadt Klagenfurt – Die Ergebnisse sind nun im Living Studio der Stadtgalerie zu sehen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) Leon-Etienne Kühr mit Franz Petritz, Alexander Gerdanovits, Gabi Schaunig, Beatrix Obernosterer, Manfred Jantscher und Michael Gussnig bei der Eröffnung der Ausstellung. © StadtKommunikation / Helge Bauer

Daten der Nasa, kombiniert mit Fotografie und Farbe, so entstehen – simpel formuliert – fantastische Kunstwerke des aus Hessen stammenden Künstlers Leon-Etienne Kühr, der an der Bauhaus-Universität in Weimar Informatik und Medienkunst studiert hat.

Die Entstehung

Der Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeiten, die während des Aufenthalts im Künstleratelier der Stadt Klagenfurt entstanden sind, liegt in der algorithmischen Fotografie. Dabei werden Fotos in ihrer digitalen Form als reine Daten behandelt, mit Hilfe von Algorithmen aufgelöst und transformiert. Pixel werden kontinuierlich verschoben, verzerrt und neu geordnet. Es entstehen neue eigensinnige Texturen und Muster, in denen nur noch flüchtige Spuren der Ausgangsfotografien erahnbar sind.

„Algorithmische Fotografie“

Die Ausstellung im Living Studio der Stadtgalerie Klagenfurt zeigt bis einschließlich 6. November sowohl Ausdrucke, als auch eine Live-Installation der Transformationen.