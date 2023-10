Weitere 5 Jahre "Hervorragende Arbeit geleistet": Landespolizeidirektor wurde wiederbestellt Steiermark - Der Landespolizeidirektor Gerald Ortner wurde vom Bundesminister Gerhard Karner wiederbestellt. Er leitet nun für weitere fünf Jahre die Landespolizeidirektion. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) Landespolizeidirektor Ortner (Mitte) mit Bundesminister Karner (li) und Landeshauptmann Drexler (re) © BMI/Makowecz

Hofrat Mag. Ortner war 2017 für fünf Jahre an die Spitze der Landespolizeidirektion bestellt worden. Nach Ablauf dieser Periode wurde er nun für weitere fünf Jahre vom Bundespräsidenten in diese Funktion berufen. Bundesminister für Inneres Gerhard Karner überreichte in Anwesenheit von Landeshauptmann Christopher Drexler dem „alten“ und zugleich „neuen“ Landespolizeidirektor das entsprechende Dekret aus der Hofkanzlei.

“Hervorragende Arbeit geleistet”

„Landespolizeidirektor Ortner hat in den letzten fünf Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Ich danke ihm für seinen bisherigen Einsatz und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Bundesminister Mag. Gerhard Karner. Auch Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler bedankte sich bei Hofrat Mag. Ortner: „Ich bin zwar erst seit etwas mehr als zwei Monaten Landeshauptmann der Steiermark, kann aber schon jetzt sagen, dass die Zusammenarbeit mit Gerald Ortner eine ganz besonders gute und vertrauensvolle ist. Ich gratuliere ihm herzlich zur Wiederbestellung, danke ihm für seinen Einsatz und sein Engagement und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.“