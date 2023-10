Nach Hundebiss Von Rottweiler attackiert: Hund und Herrchen verletzt Seiersberg-Pirka - Von einer freilaufenden Hündin wurden Mittwochfrüh, 14. September 2022, ein 65-jähriger Grazer sowie seine Yorkshire Terrier-Hündin attackiert und gebissen. Der 65-Jährige und seine Hündin wurden verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © Alexa/Pixabay

Gegen 07:20 Uhr waren der 65-Jährige und seine Hündin in Windorf am Ziegelteichweg unterwegs. Plötzlich wurden sie von einer acht Monate alten Rottweilerhündin attackiert und gebissen. Die Hündin dürfte zuvor aus einem Grundstück, vermutlich durch einen Sprung über den Zaun, entkommen sein. Eine Anrainerin verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 65-Jährige, der in die linke Hand gebissen wurde, ins UKH Graz eingeliefert. Seine Hündin wurde zur weiteren Behandlung zu einem Tierarzt gebracht.