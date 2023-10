"Arbeiten verlaufen planmäßig" Lieserschlucht: Bereits 3.000 Kubik­meter Fels­material ab­getragen Lieserschlucht - Rund 2,5 Millionen Euro werden vom Land Kärnten in die Sanierung der Ertlwand und der B99 Katschberg Straße durch die Lieserschlucht investiert. „Es ist ein sehr aufwendiges Projekt, aber die Arbeiten verlaufen bisher planmäßig“, berichtet Landesrat Martin Gruber (ÖVP). von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) © Land Kärnten/Abteilung 9

Seit einem Monat ist die Lieserschlucht nahe Spittal an der Drau für den Verkehr gesperrt, da die Arbeiten nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden können. „Es ist ein sehr aufwendiges Projekt, aber die Arbeiten verlaufen bisher planmäßig. Zirka 3.000 von 13.500 Kubikmeter Felsmaterial konnten bisher abgetragen und weggeschafft werden“, berichtet Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) über die Fortschritte. Zuvor galt es aber einige Vorbereitungsmaßnahmen zu setzen: In einem ersten Schritt wurde eine Baustraße auf das Plateau der Ertlwand errichtet, um dort mit Maschinen und Geräten arbeiten zu können. Unter anderem waren Rodungsarbeiten sowie der Oberbodenabtrag am Plateau der Ertlwand notwendig.

Seit einem Monat ist die Lieserschlucht nahe Spittal an der Drau für den Verkehr gesperrt. © Land Kärnten/Abteilung 9

5.000 Kubikmeter Schüttmaterial liegen auf der Straße

In weiterer Folge wurde eine so genannte Polsterschüttung im Baubereich der Ertlwand durchgeführt. Konkret heißt das, 5.000 Kubikmeter Schüttmaterial wurden auf den Bereich der Katschberg Straße unter der Ertlwand aufgebracht, zum Schutz der Straße sowie des Abwasserkanals während der Sprengarbeiten. Bevor eine Probesprengung durchgeführt wurde, erfolgte zudem eine genaue Beweissicherung der naheliegenden Objekte.

Die Sprengarbeiten laufen

Die erste Probesprengung fand schließlich am 24. August 2022 statt. Sie habe die Prognosewerte der Sprengspezialisten zu Schwinggeschwindigkeiten und Erschütterungen bestätigt, so Gruber. Erst danach wurde mit dem geplanten Felsabtrag begonnen.„Das Straßenbauamt Spittal und die bauausführende Firma leisten hier hervorragende Arbeit. Wir alle sind froh, dass der Abtrag bisher ohne Komplikationen verlaufen ist“, sagt der Straßenbaureferent. In den kommenden Wochen werden die Sprengungen fortgeführt.

Planmäßig sollen pro Woche zirka 1.500 Kubikmeter Felsmaterial abgesprengt werden. Begleitend finden zum Anrainerschutz laufend Lärm- und Erschütterungsmessungen statt.