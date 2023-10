Rauf auf's Rad Mit gutem Beispiel vorran: Mountainbike und Rad Vision in der Südsteiermark Steiermark - Neue Strecken erkunden: Das Radfahren wird aus touristischer Sicht immer wertvoller und wertschöpfender für die Steiermark. Deshalb hat sich im Speziellen die Südsteiermark mit den zwei Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2030 eine der führenden Rad-Regionen in Österreich zu werden. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (503 Wörter) Die beiden Landesrätinnen und der Bürgermeister präsentierten mit VertreterInnen der Gemeinde Eibiswald, des Radclubs Eibiswald sowie des Tourismusverbandes Südsteiermark die neue Strategie. © Land Steiermark

Gemeinsam mit den 31 Tourismusgemeinden und Radclubs bzw. Local Guides (lokale Wegebetreuer) sowie dem Land Steiermark mit dem Mountainbike Koordinator Markus Pekoll, soll mit den ansässigen Grundstücksbesitzern an einem gemeinsamen Lenkungskonzept bzw. am Ausbau eines bedarfsgerechten Streckennetzes gearbeitet werden. „Richtungsweisende Projekte wie dieses sind gerade jetzt extrem wichtig. Wir erleben einen echten ‚Boom‘ beim Radfahren und müssen dies aber so sicher und vor allem auch im Einklang aller Stakeholder ermöglichen. Die Region wird in Zukunft als Beispiel für die restliche Steiermark dienen, wie sicheres und legales Biken zum Genuss werden kann”, so Sportlandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Grenzüberschreitendes Streckennetz

Als Verbindung auf die Koralm wird auch mit dem Land Kärnten, den slowenischen Nachbargemeinden sowie Grundstücksbesitzern an einem grenzüberschreitenden Angebot gearbeitet. Aktuell wird in enger Abstimmung mit Grundstücksbesitzern eine umfassende Evaluierung eines möglichen Streckennetzes, begleitet durch die lokal ansässige Agentur „netWERKER Mediahaus” durchgeführt.

Vorzeigeprojekt

„Der Radsport liegt voll im Trend und gerade die Steiermark birgt für Rennfahrer, Mountainbiker oder Genuss-Radler mit ihrer außergewöhnlichen Landschaft ein großes Potenzial. Wir wollen daher das Angebot gemeinsam mit den Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern sowie der Land- und Forstwirtschaft attraktivieren und ausbauen. Ich freue mich, dass die Erlebnisregion Südsteiermark dieses Vorzeigeprojekt anpackt und damit zum Vorbild für viele andere Regionen wird”, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Im Einklang mit Grundstücksbesitzer

Der Mountainbike-Koordinator des Landes Steiermark Markus Pekoll erklärt: „Nach einjähriger Arbeit als Mountainbike-Koordinator zeigt sich eines ganz klar: Dort, wo im Miteinander an den Lösungen gearbeitet wird, entstehen attraktive Angebote, welche aus Betroffenen Beteiligte macht. Wir wollen mit diesem Projekt die Erfahrungen der Vergangenheit mit den Bedürfnissen der Zukunft bündeln und das gesammelte Wissen einfacher zugänglich machen. Die Digitalisierung der Projektbausteine, welche zu Angeboten mit Mehrwert und Lenkungseffekten führt, ist das Kernthema dieses Projektes. Wir wollen Vertrauen aufbauen, Lösungen aufzeigen und mit Vorbildwirkung an einem besseren Miteinander zum Wohle der Grundstücksbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer und Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler beitragen.

Erwartete Wirkungen und Ziele