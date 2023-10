Vermutlich tausende Fälle Klima­bonus wird auch an bereits Verstorbene ausbezahlt Steiermark - Derzeit wird bekanntlich der Klimabonus ausbezahlt. Erwachsene bekommen dabei 500 Euro, Kinder die Hälfte. Doch bei den Zahlungen kommt es zu kuriosen Fällen: Auch tausende verstorbene Personen erhalten das Geld. Doch warum ist das so? von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

All jene, die seit 183 Tagen mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sind, bekommen den 500 Euro Klimabonus – entweder automatisch aufs Konto oder in Form von Gutscheinen per Post zugestellt. Für Kinder gibt es 250 Euro. Wie die “Presse” aktuell berichtet, erhalten aber auch bereits verstorbene Personen das Geld. Der Grund: Bis Behörden über Todesfälle informiert werden, vergehen oft viele Wochen. Deshalb tauchen Personen auch nach ihrem Tod noch eine Zeit lang im Personenstandsregister der Behörden auf. Laut der “Presse” soll es vermutlich tausende Fälle dieser Art geben.

Staat nimmt das Geld nicht zurück

Der Staat nehme das Geld jedoch auch nach Aufforderung nicht zurück. So meldete ein Betroffener den Behörden, dass seine kürzlich verstorbene Mutter den 500-Euro-Klimabonus überwiesen bekommen hatte und wollte das Geld zurückgeben. Seitens des Klimaschutzministeriums heiße es allerdings, dass eine Rücknahme von Fehlauszahlungen “rechtlich leider nicht möglich sei”. Bereinigen ließe sich dieser Umstand auch nicht, heißt es im Presse-Artikel.