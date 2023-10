Weltrekordversuch In 49 Metern Tiefe: Muskel­mann Hoi wieder auf Rekordjagd Bad Bleiberg/ St. Veit - Martin Hoi ist 18-facher Weltrekordhalter und der stärkste Mann Kärntens aller Zeiten. Diesmal ließ der knapp 200 Kilo schwere Muskelberg seine enormen Kräfte im Schaubergwerk Terra Mystica spielen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) © Herbert Preiml

Dazu begab sich der Strongman aus St. Veit an den ehemaligen Bahnhof beim Antoni Schacht in 49 Meter Tiefe unter Tage. Bei konstanten acht Grad im Schacht zerrte Hoi die Tonnen schwere Batterielok samt vier Mannschaftswägen 20 Meter hinter sich her. Die angebrachte Zugwaage die zwischen Hoi und dem stählernem Ungeheuer fixiert war, registrierte bei jedem Schritt eine Leistung von mehr als 200 Kilogramm.

© Herbert Preiml

Nicht nur die entstandene Reibung durch die unzähligen Räder, sondern auch die Weichen in der Schiene machten es diesmal Hoi richtig schwer. Aber Hoi wäre nicht Kärntens Aushängeschild im Kraftsport, wenn er nicht noch einmal eines drauf setzen würde. Daher plant er den Weltrekordversuch zu wiederholen, diesmal soll es aber noch schwerer werden. Frei nach dem Motto “Es gibt nicht zu schwer, nur zu schwach”. Daher werden die Mannschaftswägen das nächste Mal noch mit Personen besetzt. Hoi dazu: “Die Schwierigkeit nach fast 30 Jahren im Wettkampf ist nicht mehr das Gewicht zu bewegen, sondern hungrig zu bleiben, aber solange das Herz brennt, kann alles bewältigt werden”.