Flug-Pause Sturzflug: Verlässt Euro­wings den Klagen­furter Flughafen? Klagenfurt - Anstatt mehr Flieger landen in Klagenfurt offensichtlich immer weniger: Plötzlich ist kein Köln-Flug mehr im November bis 19. Dezember buchbar. Eine Anfrage von 5 Minuten bei Martin Payer von der Kärntner Beteiligungsverwaltung ergab, dass er selber überrascht ist. „Wir haben das erst jetzt erfahren, wir wurden darüber gar nicht informiert. Wir wissen über die Hintergründe leider gar nichts." von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (222 Wörter)

Schon bisher waren die Möglichkeiten von Klagenfurt aus einen Flieger zu nehmen eher bescheiden. Steht nun der Eurowings-Flug nach Köln vor dem Aus? Es ist jedenfalls kein gutes Zeichen, dass er im Zeitraum November bis 19. Dezember nicht mehr buchbar ist.

Turbulenzen in Sicht

Vor allem Wirtschaftstreibende, die sich auf die Verbindung verlassen haben, sind verärgert und schlagen Alarm, denn eine Ankündigung zur Streichung der Verbindung habe es von der Flughafen Geschäftsführung nicht gegeben. „Die Kunden werden vor vollendeten Tatsachen gestellt, von vier Flügen pro Woche bleiben ab November bis Jahresende nur mehr fünf Flüge insgesamt übrig“, schimpft Ines M. aus Köln, die einen zweiten Wohnsitz in Kärnten hat. „Ich muss jetzt über Laibach fliegen“.

Sturzflug statt Aufwind?

Immerhin ist der Großraum Nordrhein-Westfalen sowohl wirtschaftlich als auch touristisch für Kärnten von großer Bedeutung. „Statt dem groß in den Zeitung angekündigten Aufwind sieht mir das eher nach Sturzflug aus“, so Ines M. Seltsam sei, dass auf keinem anderen Flughafen in Österreich Eurowings-Flüge gestrichen wurden. Die Verbindung Klagenfurt – Köln ist eine der ältesten Auslandsstrecken am Klagenfurter Flughafen und wurde seit über 10 Jahren verlässlich bedient.

Doch für Reisende gibt es einen Lichtblick. Laut der Eurowings-Website sind ab Ende Dezember wieder Flüge nach Köln buchbar.