Nordwestwind frischt auf

Der Herbst kommt und bringt regnerisches Wetter in die Steiermark

Steiermark - Am Freitag gibt es in der Früh ein paar kurze Sonnenphasen in der Obersteiermark. Am Nachmittag entstehen dann Schauer und frischer Nordwestwind kommt auf.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (87 Wörter)