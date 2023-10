Es wird Herbst Am Donnerstag: Unbeständiges Wetter in Kärnten Kärnten - In der Früh kommt die Sonne vereinzelt durch. Lokale Regenschauer können auch schon am Morgen niedergehen. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 24 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Günther Koppendorfer

Am Donnerstag zeigt sich, zwischen teils dichten Wolken, hier und da die Sonne. Das Wetter ist aber nicht beständig. Bereits am Morgen können lokale Regenschauer niedergehen. Gegen Nachmittag werden diese häufiger und auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen je nach Sonnenscheindauer auf 20 bis 24 Grad. In manchen Tälern frischt der Südwestwind auf.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

