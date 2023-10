"Nicht tragbar" Öffi-Chaos geht weiter: Auch Infineon-Bus­verbindung in der Kritik Villach - Der Villacher Busplan sorgt gerade für viel Wirbel. Die Verbindungen für Schüler wurden bereits stark kritisiert - die Stadt besserte nach. Nun steht jedoch auch der Taktverkehr zum Firmenstandort der Infineon in der Kritik. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) Das Bus-Chaos geht weiter: ÖVP Stadtrat Christian Pober (links) fordert Erde Stadtrat Gerald Dobernig (rechts) zum Handeln auf. © Montage: Infineon / Stadt Villach / ÖVP Villach Artikel zum Thema Neue Bus-Fahr­pläne treiben Villacher Eltern zur Ver­zweiflungNeue Fahr­zeiten zum Schulstart: Stadt reagiert auf Bus-Problem

Die Buszeiten bereiteten Schülern und Eltern in mehreren Stadtteilen große Probleme, denn die Kinder kamen entweder zu spät oder viel zu früh bei der Schule an. Nach der Kritik reagierte die Stadt und stellte den Fahrplan für einige Linien um. Mehr dazu liest du hier. Längst überfällig, wenn es nach ÖVP Stadtrat Christian Pober geht. “Stadtrat Gerald Dobernig (Erde) hat eingestehen müssen, dass es bei den katastrophalen Busverbindungen für Schüler einer dringenden Nachbesserung bedarf. Die Ausrede, das natürlich Schwierigkeiten auftreten werden, ist allerdings unangebracht und eine Verhöhnung der Betroffenen. Es lag in Dobernigs Verantwortung, mit dem Taktverkehr eine Verbesserung herbeizuführen. Dies ist offensichtlich nicht gelungen“, kritisiert Pober.

“Busverbindungen zur Infineon nicht tragbar”

Doch das Öffi-Chaos scheint nun weiter zu gehen. Auch beim Busverkehr zum Firmenstandort der Infineon gebe es Nachbesserungsbedarf. „Die Busverbindungen zum größten Arbeitgeber Infineon sind eigentlich nicht tragbar!“, findet ÖVP Parteiobmann Pober. Die Schicht, welche um 22 Uhr endet, habe keine Anbindung an den Hauptbahnhof. An Werktagen müssten Mitarbeiter eine Stunde bis nach Schichtende warten um einen Bus zum Hauptbahnhof zu bekommen, so die Kritik. Besonders bitter: Am Wochenende und an Feiertagen gebe es gar keine Möglichkeiten.

“Ob der dadurch entstehende Autoverkehr im Sinne der Erde ist, wage ich zu bezweifeln. Ich bin schon gespannt, welche Ausreden hier wieder gefunden werden, für das inzwischen Jahrzehnte altes Problem – einen echten Taktverkehr. Jedenfalls ist hier Bürgermeister Günther Albel in der Pflicht, den Busverkehr zur Chefsache zu machen und Ordnung in das Partei-Erde-Chaos zu bringen!“, findet Pober abschließend.