Spitzenpolitikerin der SPÖ Neue Frauenvorsitzende: Verena Nussbaum an die Spitze der SPÖ Frauen gewählt Graz - Am Tag nach ihrer Wahl zur geschäftsführenden Vorsitzenden der Grazer SPÖ, hat Soziallandesrätin Doris Kampus den Vorsitz der SPÖ Frauen Graz zurückgelegt. Ihr folgt Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum, die im Vorstand der SPÖ Frauen einstimmig zur neuen geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt wurde. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © SPÖ Graz, Peter Drechsler

„Ich freue mich sehr über dieses beeindruckende Ergebnis. Gemeinsam mit meinen Mitstreiterinnen werden wir weiterhin eine starke Stimme für die Frauen in Graz sein“, betonte die neue SPÖ geschäftsführende Frauen Graz-Vorsitzende Verena Nussbaum, die seit 2017 dem Nationalrat angehört. Die Juristin war davor bis 2018 Obfrau der Gebietskrankenkasse und ist seit 2014 Arbeiterkammerrätin.

“Starke sozialdemokratische Handschrift”

Der scheidenden Frauenvorsitzenden Doris Kampus wurde von den SPÖ Frauen Graz im Rahmen der Vorstandssitzungen mit langanhaltendem Beifall für ihr Engagement an der Spitze gedankt. Kampus, die seit 2018 die SPÖ Frauen in Graz anführte, verwies in ihrer Abschiedsrede insbesondere darauf, dass mit ihr an der Spitze der Stadtpartei und mit Verena Nussbaum als neuer Frauenvorsitzender zwei Frauen eine noch stärkere sozialdemokratische Handschrift in Graz zeigen werden.