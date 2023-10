In der Nacht auf Mittwoch Verwirrte Pensionistin ab­gängig: Große Such­aktion auf der Laßnitzhöhe Laßnitzhöhe - Etliche Einsatzkräfte suchten am Mittwochvormittag, dem 14. September 2022, nach einer verwirrten Pensionistin (78) auf der Laßnitzhöhe. Sie war seit den frühen Morgenstunden aus einem Hotel abgängig. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten

Gemeinsam mit einer Reisegruppe und ihrem Mann verbrachte die 78-jährige Oberösterreicherin die Nacht auf Mittwoch in einem Hotel in Laßnitzhöhe. Dabei verließ die offensichtlich verwirrte Frau ihr Hotelzimmer gegen 1.00 Uhr morgens ohne Bekleidung und scheinbar unbemerkt. Dies ging später aus den Bildern einer Überwachungskamera des Hotels hervor. Als ihr Mann (79) gegen 3.15 Uhr aufwachte, wurde er auf das Fehlen seiner Gattin aufmerksam und begann vorerst eigenständig rund um das Hotel nach ihr zu suchen. Nachdem diese Suche erfolglos geblieben war, verständigte er in den Morgenstunden die Einsatzkräfte.

Großangelegte Suchaktion startete

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch Polizei-Diensthunde sowie mehrere Gruppen der Bereitschaftseinheit (BE), suchten in der Folge die Umgebung rund um das Hotel ab. Dabei wurde die systematische Flächensuche auch von örtlichen Feuerwehren sowie sogenannten Mantrailing-Hunden der Rettungshunde Graz und Hartberg, des Arbeiter-Samariter-Bundes und der österreichischen Rettungshundebrigade unterstützt. Aus der Luft suchten zusätzlich Wärmebild-Drohnen von Polizei und Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber nach der Frau. Das Rote Kreuz Nestelbach stand vorsorglich für die medizinische Versorgung bereit.

Kurz vor 10.45 Uhr konnte die 78-Jährige schließlich im Hof eines mehrere Kilometer entfernten Bauernhofes aufgefunden werden. Sie war sichtlich verwirrt, jedoch unverletzt.