Forderung der ÖVP-Senioren "Pensionisten sollten sich steuer­frei etwas dazu­verdienen dürfen" Kärnten - Gerade in Zeiten von Teuerung und Fachkräftemangel könnten Pensionisten einen wichtigen Beitrag für den Arbeitsmarkt leisten, ist Obfrau der ÖVP-Senioren, Elisabeth Scheucher-Pichler, überzeugt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © Pexels / Pavel Danilyuk

Wer sich nach der Pension etwas dazuverdienen möchte, habe es in Österreich sehr schwer, heißt es in der aktuellen Aussendung der ÖVP-Senioren. Selbst bei kleinen Zuverdiensten müsse man mit Nachzahlungen an das Finanzamt rechnen.

“Pensionisten wollen etwas dazuverdienen“

“Viele Pensionisten haben Erfahrungen im Tourismus- oder Handwerksbereich”, weiß die Obfrau der ÖVP-Senioren, Elisabeth Scheucher-Pichler. “Qualifikationen, die im Arbeitsmarkt gerade akut gesucht werden.” Auf der anderen Seite gebe es viele Pensionisten, welche sich über ein paar Euro mehr freuen würden. “Durch die jetzigen steuerlichen Regelungen geht viel Potenzial verloren“, so Scheucher-Pichler.

Forderung: “Potenzial besser ausschöpfen”

Durch einen Freibetrag oder höheren Geringfügigkeitsgrenzen könne man dieses Potenzial besser ausschöpfen. Auch ein Ausbau von Altersteilzeitmodellen sei angebracht. „Unsere Pensionisten sind verlässlich, leistungsbereit und bringen wichtiges Fachwissen mit. Wir als Politik müssen hier handeln und Rahmenbedingungen schaffen, damit wir diese besser in den Arbeitsmarkt integrieren können. Dafür setze ich mich ein“, betont die Abgeordnete zum Nationalrat abschließend.