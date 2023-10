Daumen drücken! Kärntner Mountain­bike-Orientierer tritt in Bulgarien in die Pedale Villach & Bulgarien - Von 16. bis 18. September 2022 findet im Zuge des Elite-Weltcups die erste U23-Weltmeisterschaft in der Sportart Mountainbike-Orientierung in Bulgarien statt. Mit dabei ist auch der Kärntner Georg Koffler. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) #GOODNews © Georg Koffler

Dieses Wochenende findet die erste U23-Weltmeisterschaft in der Sportart Mountainbike-Orientierung in Bulgarien statt. Mit dabei ist auch Georg Koffler von den Naturfreunden Villach. “Nach einer bereits sehr guten Saison mit vielen Erfahrungen in der Elite-Kategorie freue ich mich darauf, gegen die U23 anzutreten”, so Koffler, der nach seinen Erfolgen im letzten Jahr auch heuer die Top 10 der Welt anvisiert.