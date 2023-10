Tagung am 16. September Kinderschutz: "Nie zu früh, doch oft zu spät" Graz - "Kinder zu schützen, ist unsere gemeinsame gesellschaftliche und fachliche Verantwortung und es gilt, alles daran zu setzen, Eltern und Kinder frühzeitig zu unterstützen", heißt es seitens der FH JOANNEUM. Deswegen gibt es einen Fachnachmittag zu diesem Thema. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (274 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Die FH JOANNEUM, Institut Soziale Arbeit, und das Institut für Persönlichkeits-, Unternehmens- und Teamentwicklung sowie der Verein mamamia e.V. widmen sich in einem Fachnachmittag diesem Thema und dürfen Martha Farrell Erickson (Entwicklerin von STEEP; Professorin an der University of Minnesota, U.S.A.) in Graz begrüßen. Dieser findet am 16. September von 14 bis 19 Uhr im Steiermarkhof Graz statt.

Kinderschutz! Nie zu früh, doch oft zu spät

Eine sichere Bindung ist der beste Schutzfaktor für Kinder und unterstreicht die Notwendigkeit bindungsbasierter Frühinterventionen für gelingenden Kinderschutz in der frühen Kindheit. „Immer wieder werden Kinder Opfer von häuslicher Gewalt, bzw. häuslichen Tragödien, weil Eltern überfordert sind. Häufig sind diese Eltern bildungsfern aufgewachsen und vielfach von staatlichen Zuwendungen abhängig und ihren Kindern droht dasselbe Schicksal. Gerade die Eltern, die als Kinder wenig Liebe, Zuwendung und Förderung erfahren haben oder sogar aus der Familie genommen wurden, haben einen übergroßen Wunsch, es selbst als Eltern besser zu machen. Sie sind oft hoch motiviert und scheitern dann im Übergang zur Elternschaft. Ihre hohe Motivation versickert oft, da niemand in ihrem Umfeld unterstützend eingreifen kann. Es fehlt das positive Eltern-Beispiel, bzw. die passende Hilfe, die immer rechtzeitig und in geeigneter Form erfolgen müsste.“ (Gerhard Suess, Psychologischer Psychotherapeut, 2022)

Einblicke in die Erkenntnisse der Bindungsforschung

Martha Farrell Erickson (Entwicklerin von STEEPTM), Gerhard Suess (Psychologischer Psychotherapeut) sowie Christina Hirschmann (Erziehungswissenschafterin; STEEPTM-Beraterin) geben Einblicke in die Erkenntnisse der Bindungsforschung, wie bindungsbasierte Frühintervention aussehen kann und welchen Beitrag diese zu einem gelingenden Kinderschutz in der frühen Kindheit leisten kann. Hier kannst du dich zur Tagung anmelden.