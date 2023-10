Am Griesplatz Familien-Demo: "Die Kinder­betreuung in der Steiermark bricht zusammen!" Graz - Eine von Eltern organisierte Demo (überparteilich) findet morgen, 16. September 2022, am Griesplatz statt. Das Thema: "Die Kinderbetreuung in der Steiermark bricht zusammen!" von Redaktion 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer/pexels.com-ksenia chernaya

Die Demonstration wird von Familien, Eltern, Erziehungsberechtigten und Personen, die sich für Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen und einen Ausbau der Kinderbetreuung fordern, organisiert. Am Freitag, 16. September, findet sie von 16 bis ungefähr 18.30 Uhr am Griesplatz statt.

“Wartelisten explodieren”

Die Veranstalter laden auf Facebook dazu ein bei der Demonstration dabei zu sein um ein Zeichen zur derzeitigen Situation der Kinderbetreuung in der Steiermark zu setzen. “Kinderkrippen und Kindergärten schließen, Ganztagsplätze werden kurzfristig (eine Woche Vorlaufzeit) zu Halbtagsplätzen, Kinder werden in andere Einrichtungen ‘abgeschoben’ wie Jonglierbälle. Manche Eltern bekommen nicht einmal einen Betreuungsplatz und die Wartelisten explodieren”, heißt es in dem Facebook Posting.

“Bastelt Schilder und kommt zur Demo”

“Wir wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen! Darum gehen wir auf die Straße und werden LAUT! Wir wollen gehört werden. Nehmt alle mit, die ihr kennt! Bastelt Schilder und kommt mit zur DEMO am 16. September um 16 Uhr – Treffpunkt Griesplatz”, laden die Veranstalter ein.