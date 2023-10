"Alles Bio" am Neuen Platz Gemüse, Brot, Öle & Wein: Am Biofest kommen Markt­liebhaber auf ihre Kosten Klagenfurt - Zwischen dem 23. und dem 25. September kehrt das traditionelle Biofest auf den Neuen Platz in Klagenfurt zurück. Neben bäuerlichen Produkten wartet auch schmackhafte Bio-Kulinarik aus dem Alpen-Adria Raum auf die Besucher. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) #GOODNews © BIO AUSTRIA Kärnten

Zum 24. Mal findet zwischen dem 23. und dem 25. September 2022 wieder das traditionelle Biofest am Neuen Platz in Klagenfurt statt. Dabei kommen sowohl Schleckermäuler als auch Marktliebhaber auf ihre Kosten. Denn neben etlichen bäuerlichen Produkten wartet herzhafte Kulinarik aus dem Alpen-Adria Raum auf die Besucher – selbstverständlich alles in Bio. Begleitet wird das Fest von Livemusik, einem Bio-Aktivprogramm für Jung und Alt sowie der Verleihung des traditionellen BIO AWARDS in Kärnten.