Offizielle Eröffnung Amazon-Verteil­zentrum in Klagenfurt startet ab heute durch Klagenfurt - Es ist so weit: Am heutigen Donnerstag, dem 15. September 2022, startet offiziell der Betrieb im Amazon-Verteilzentrum in Klagenfurt. Wir waren für euch bei der offiziellen Einweihung mit dabei. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © 5min.at

Letztes Jahr erfolgte der Spatenstich für den vierten Amazon Logistikstandort in Österreich. Am heutigen Donnerstag, dem 15. September 2022, startet nun offiziell der Betrieb im Verteilzentrum in Klagenfurt. Dort kommen die Bestellungen aus dem europäischen Logistiknetzwerk an, werden entladen, durch Mitarbeitende sortiert und schließlich durch drei lokale Lieferpartner an die Kunden zugestellt, teilen uns die Verantwortlichen bei einem Rundgang mit. Das Liefergebiet des Kärntner Verteilzentrums erstreckt sich über Klagenfurt und Umgebung bis in die Steiermark. Investiert wurden rund 40 Millionen Euro.

Eröffnung des Amazon-Verteilzentrums in Klagenfurt. © 5min.at

100 neue Arbeitsplätze

“Der neue Amazon-Standort schafft 100 neue Arbeitsplätze in der Kärntner Landeshauptstadt”, teilt Regionalleiterin Miriam Enzi mit. Diese Mitarbeiter werden montags bis samstags zwischen 5 und 19 Uhr tätig sein. Der Betrieb wird auf insgesamt drei Schichten aufgeteilt. Auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) und Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) waren vor Ort. Sie begrüßen die Schaffung der neuen Arbeitsplätze und hoben hervor, dass die Stadt Klagenfurt sowohl wirtschaftlich als auch finanziell vom Amazon-Standort profitieren werde. „Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, dass diese Betriebsansiedlung in Klagenfurt gelungen ist“, so der Bürgermeister.

Stadtrat Habenicht appelliert auch an den Klagenfurt Handel: „Arbeitet mit Amazon, dadurch ergeben sich viele neue Chancen.“

Tausend Pakete täglich

Aktuell können von Klagenfurt aus täglich tausend Pakete mit rund 100 Fahrzeugen versendet werden. Für die Entwicklung des 7.500 Quadratmeter großen Verteilzentrums zeigt sich übrigens das Unternehmen “Fraktal Development” verantwortlich. Hierbei handelt es sich um einen Projektentwickler, welcher sich auf logistische Lösungen für E-Commerce-Unternehmen spezialisiert habe. “Hinter uns liegen 94.000 Arbeitsstunden, bei Temperaturen, die teils unter minus 17 und teils über 37 Grad lagen”, betont Anthony Pink, Geschäftsführer bei FRAKTAL Development. Er sei stolz, dass der Bau dennoch ohne einen einzigen Arbeitsunfall abgeschlossen werden konnte. Realisiert wurde das Gebäude übrigens vom Bauunternehmen hT-GU BAU.