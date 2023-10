Ab Freitag Für Ukraine-Flüchtlinge: Hier ist der neue Registrierungs­ort Graz - Knapp 8.400 Vertriebene aus der Ukraine wurden seit dem 16. März im Ankunftszentrum am Grazer Messe-Areal registriert. Dort wurden gestern, Mittwoch (14. September 2022), nunmehr die letzten Registrierungen vorgenommen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) © Elisa Auer

Ab morgen, Freitag, findet die Registrierung von Menschen, die aus der Ukraine vertrieben wurden, in den Räumlichkeiten der Sozialabteilung A 11 in der Burggasse 9 in Graz statt. Unverändert bleiben die Zeiten für die Registrierung – und zwar Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 14 Uhr.

Winternotschlafstelle steht auch zur Verfügung

Die bewährte Zusammenarbeit des Flüchtlingsreferates des Landes, der Polizei und des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wird am neuen Ort ebenfalls fortgesetzt. Für den Fall, dass Neuankommende kurzfristig bis zur Zuteilung eines Quartieres, die binnen eines Tages angestrebt wird, eine Unterkunft brauchen, steht übergangsweise die Winternotschlafstelle der Caritas am Eggenberger Gürtel 76 in Graz zur Verfügung.