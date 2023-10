Nun am 24. September Wetter spielt nicht mit: Kinder­flohmarkt muss verschoben werden Villach - Der beliebte Kinderflohmarkt, der ursprünglich am kommenden Samstag hätte stattfinden sollen, muss witterungsbedingt um eine Woche auf nunmehr Samstag, 24. September, verschoben werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) SYMBOLFOTO © Stadtmarketing/Kohlmayer

Insgesamt gibt es 50 Standplätze

Die alten Spielsachen werden schon fad und die Bücher sind alle ausgelesen? Und auch die Schier samt Skistöcke sind schon zu kurz. Dann ist man beim Villacher Kinderflohmarkt richtig! Verkaufen, handeln, tauschen und feilschen – so wird man die mitgebrachten Sachen los und bekommt neues Spielzeug für zu Hause. Gegenstände aller Art können beim heurigen Herbst-Kinderflohmarkt, organisiert vom Stadtmarketing, in der Villacher Innenstadt von Kindern für Kinder verkauft und gekauft werden. Und das zu sensationellen Preisen. Er findet auf dem Hans-Gasser-Platz am Samstag, 24. September, von 8 bis 13 Uhr statt.