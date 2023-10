Award Die besten Hotels der Alpen­region: Zwei Kärntner Betriebe in den Top 50 Kärnten - Mehr als 1.600 Hotelbetriebe in der Alpenregion standen zur Auswahl - die besten 50 wurden nun vom Internetportal www.wellness-hotel.info ausgezeichnet, darunter auch zwei Wellnesshotels aus Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) #GOODNews Bereits im Vorjahr erhielt das Almwellness-Resort Tuffbad den Award. © Almwellness-Resort Tuffbad

Jedes Jahr zeichnet das Internetportal wellness-hotel.info die 50 besten Wellnesshotels mit einem Award aus. Zur Auswahl standen mehr als 1.600 Hotelbetriebe aus der gesamten der Alpenregion. 21 Awards gingen heuer an Wellnesshotels in Österreich, zwei sogar nach Kärnten. Bewertet wurden dabei unter anderem die Ausstattung des Hotels sowie die Zufriedenheit der Gäste.

Zwei Kärntner Hotels in den Top 50

Wie bereits im Vorjahr konnte das Almwellness-Resort Tuffbad der Familie Oberluggauer in St. Lorenzen den 1. Platz in Kärnten erreichen. Im Gesamt-Ranking schaffte es der Betrieb auf den 40. Platz. Dabei punktete es mit traditioneller Kärntner Gemütlichkeit, Naturnähe und neuestem Wellnessstandard. Den 2. Platz im südlichsten Bundesland Österreichs holte sich das Feuerberg Mountain Resort in Bodensdorf. Das Hotel der Familie Berger überzeugte die Wellnessfans mit seiner einzigartigen Lage auf 1.769 Metern Seehöhe und einem umfangreichen Erholungsangebot. In der kompletten Listung erzielte das Resort übrigens den 49. Platz.

Die Gästemeinung zählte

Christoph Reichl, Redaktionsleiter bei der Plattform wellness-hotel.info, freut sich über die Vergabe der Awards: “Für das Ranking haben wir die Ausstattungsdetails, Wellnessangebote und Gästebewertungen von 1.640 am Portal gelisteten Wellnesshotels sorgfältig verglichen”. Zusätzlich zu den Gästemeinungen auf der Plattform wurden dazu auch Gästebewertungen von Google, TripAdvisor und HolidayCheck analysiert und in das Ranking miteinbezogen.