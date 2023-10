Mitten in Klagenfurt Autofahrer auf­gepasst: Hier steht jetzt ein neuer Radar­kasten Klagenfurt - Klammheimlich wurde am Donnerstagvormittag ein neuer Radarkasten in der St. Jakober Straße in Klagenfurt installiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © klagenfurt_elite

Wer auf der St. Jakober Straße in Klagenfurt entlang fährt, sollte künftig den Fuß vom Gas nehmen. Denn in der hiesigen 30er-Zone wurde am Donnerstagvormittag klammheimlich ein neuer Radarkasten aufgestellt. Aufmerksame Autofahrer konnten beobachten, wie das neue Gerät am Vormittag in Betrieb genommen wurde und teilten sogleich ein Video davon auf der Instagramseite klagenfurt_elite. Darauf ist zu sehen, wie das neue Radar angeschlossen wird.