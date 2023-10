Kurz EURAG Besonderes Jubiläum: 60 Jahre „European Federation of Older Persons" Graz - Zahlreiche internationale Ehrengäste fanden sich am 15. September 2022 im Gemeinderatssitzungssaal des Grazer Rathauses ein. Sie alle waren gekommen, um ein besonderes Jubiläum zu feiern. Die „European Federation of Older Persons" - kurz EURAG - feierte in Graz nämlich ihr 60-jähriges Bestehen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) Rosemarie Kurz mit Altbürgermeister Alfred Stingl © Stadt Graz/Fischer

Dass dieser Anlass in Graz gefeiert wurde, ist auch der Organisatorin der Veranstaltung, Rosemarie Kurz, zu verdanken. In ihrer Ansprache meinte sie: „Ich bin sehr stolz, dass so eine wichtige Konferenz bei uns in Graz stattfindet. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die dies möglich gemacht haben!”

Auch Altbürgermeister dabei

KPÖ-Gemeinderat Max Zirngast, der in Vertretung von Bürgermeisterin Elke Kahr am Kongress teilnahm, strich die Bedeutung von EURAG hervor: „Wir wollen Sie in unserer Stadt willkommen heißen. Der 60. Geburtstag ist ein Meilenstein. Sie sind eine wichtige Stimme für unsere Gesellschaft und dafür möchten wir uns bedanken!” Auf die Ehrengäste, zu denen auch Altbürgermeister Alfred Stingl zählt, wartet ein ganztägiges Programm, das von zahlreichen gesellschaftspolitischen Themen geprägt ist.