Am 21. September

Am Welt­alzheimer­tag gibt es ein buntes Aktions­programm für Senioren

Kärnten - Erinnern beugt Demenz vor: Am Weltalzheimertag – 21. September – gibt es Aktionstage in den Caritas-Pflegewohnhäusern „Haus Michael“ in Obervellach, Haus Klara“ in Maria Elend/Podgorje, im „Haus Anna“ in Eberstein und im „Haus Elisabeth“ in St. Andrä im Lavanttal. Bewohner*innen und Gäste sind nach vorheriger Anmeldung herzlich dazu eingeladen.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (121 Wörter)