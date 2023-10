Verkehrsunfall Mopedlenkerin (15) wurde von LKW erfasst: Verletzt Ferlach - Eine 15-jährige Mopedlenkerin wurde am Donnerstagvormittag in Ferlach von einem einbiegenden LKW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 28-jähriger Mann aus Spittal an der Drau bog am Donnerstagvormittag mit einem LKW von der Mühlgasse in Ferlach nach links in die Freibacherstraße ein. Zur selben Zeit fuhr eine 15-jährige Mopedlenkerin von der Freibacherstraße kommend in Richtung Unterferlach.

Lenkerin von LKW erfasst

Sie wurde vom einbiegenden LKW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Das Mädchen erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.