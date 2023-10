Lokalaugenschein GTI-Nachtreffen nimmt Fahrt auf: Erste Tuningfans sind angekommen Villach-Land - Erst am vergangenen Sonntag haben sich die letzten Harley-Fahrer aus der Region rund um den Wörther- und Faaker See verabschiedet. Nun stehen die GTI-ler in den Startlöchern. Ein inoffizielles Nachtreffen soll dieses Wochenende in Kärnten über die Bühne gehen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) © 5min.at

Zwar fand das offizielle GTI-Treffen auch 2022 nicht statt, dennoch wird Kärnten auch in diesem Jahr wieder von etlichen Autofans aufgesucht. Bereits im Frühjahr gab es zahlreiche inoffizielle Treffen und auch jetzt im September soll in gewohnter Manier ein Nachtreffen in der Region rund um den Faaker- und Wörthersee über die Bühne gehen. Über die sozialen Medien haben über 2.000 Tuningfans ihr Kommen angekündigt.

GTI-Vorboten schon da

Bereits am heutigen Donnerstag, dem 15. September 2022, haben sich einige GTI-Vorboten an den bekannten Hotspots versammelt, wie ein Lokalaugenschein. Der Arneitz-Parkplatz direkt neben der Turbokurve in Faak am See ist trotz dicker Regenwolken bereits gut besucht und es dürften bald noch mehr Boliden werden. Laut den Informationen in den sozialen Medien soll das Treffen nämlich noch bis Sonntag, den 18. September 2022, laufen.