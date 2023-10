Bereits zum zweiten Mal: After Work Markt wird wieder verschoben Klagenfurt - Bereits zum zweiten Mal muss der After Work Markt nun schon verschoben werden. Grund ist eine erneute Schlechtwetterprognose. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © Thomas Hude Artikel zum Thema After Work Markt kann heute nicht statt­finden

Eigentlich hätte der After Work Markt schon am 9. September stattfinden sollen. Doch aufgrund einer Schlechtwetterprognose wurde er um eine Woche verschoben, auf den morgigen 16. September – wir haben berichtet.

“Müssen wieder verschieben”

Doch auch in dieser Woche ist keine Wetterbesserung in Sicht, im Gegenteil: Eine Kaltfront soll regnerisches Herbstwetter bringen, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Damit steht fest: Der Termin muss erneut um eine Woche verschoben werden. Somit findet der nächste After Work Markt voraussichtlich am Freitag, 23. September, statt. Wir drücken die Daumen!