Neue Saison eröffnet KAC bereit für Auswärtsspiel gegen HC Innsbruck Klagenfurt - Mit dem Auswärtsspiel beim HC Innsbruck, dem ersten von acht aufeinanderfolgenden Auftritten in der Fremde, eröffnet der EC-KAC morgen Freitag (19.15 Uhr, live.ice.hockey) die neue Saison in der win2day ICE Hockey League. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) Archivbild / KAC gegen EC Red Bull Salzburg © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC eröffnet zum ersten Mal seit 2018 (4:2-Sieg in Salzburg) und zum lediglich zweiten Mal in den letzten neun Jahren eine neue Liga-Saison mit einem Auswärtsspiel. Seit der Liga-Neugründung im Jahr 2000 starteten die Rotjacken bislang zwölf Mal in der Fremde in ein neues Spieljahr, in acht dieser Fälle gewannen sie ihre Auftaktpartie auch. Die Pre-Season verlief für die Klagenfurter insgesamt sehr positiv, in sechs Partien gelangen vier Siege, lediglich Vizemeister Székesfehérvár (3:4) und DEL-Klub Augsburg (1:2) musste sich der Rekordmeister knapp geschlagen geben. Innsbruck war für den EC-KAC in der jüngeren Vergangenheit ein guter Boden: Sieben der jüngsten acht Gastspiele in Tirol sowie jedes der letzten vier vermochte Rot-Weiß erfolgreich zu gestalten.

Line up

Bei den Rotjacken kehrten nach dem letzten Testspielwochenende am Montag die zuletzt fehlenden Paul Postma und Samuel Witting zurück in den Eistrainingsbetrieb, beide stehen für die Partie in Innsbruck wieder zur Verfügung. Noch zu früh kommen Einsätze am Wochenende hingegen für Kele Steffler und Johannes Bischofberger, die beide an Unterkörperverletzungen laborieren und bereits wieder Off-Ice trainieren, aber bislang noch nicht aufs Eis zurückkehren konnten. Im Lineup zum Saisonauftakt stehen werden auch zwei 19-jährige Future Team Spieler, Verteidiger Maximilian Preiml (im letzten Testspiel gegen Banská Bystrica mit der zweithöchsten Time-on-Ice aller Feldspieler) und Stürmer Finn van Ee.