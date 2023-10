Ab kommender Woche Arbeiten an der Packer Straße werden fort­gesetzt Völkermarkt - Ab Montag, dem 19. September 2022, wird zwischen dem Knoten Völkermarkt West bis zur Kreuzergegend an der B70 Packer Straße gearbeitet. 440.000 Euro werden im Zuge der Straßenbauoffensive von Landesrat Martin Gruber (ÖVP) investiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Insgesamt rund zwei Millionen Euro werden über mehrere Jahre hinweg vom Straßenbaureferat in eine sichere, beruhigtere Verkehrssituation entlang der B70 Packer Straße zwischen der Anschlussstelle Völkermarkt-West und Dolina investiert. „Heuer fließen 440.000 Euro an Landesmitteln in die Fortsetzung der Querschnittsanpassung an der Packer Straße“, erklärt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).

Der nächste Abschnitt ist an der Reihe

Nachdem im Vorjahr bereits mit zwei Abschnitten zwischen Greuth und der Kreuzergegend bzw. Klein Venedig und Dolina begonnen wurde, ist ab Montag, dem 19. September 2022, nun der nächste Abschnitt an der Reihe. Auf einem 1,1 Kilometer langen Straßenstück zwischen dem Knoten Völkermarkt-West und Greuth wird die bestehende Fahrbahn von vier auf zwei Fahrspuren reduziert. Dabei entsteht neben einer Fahrspur je Fahrtrichtung eine Begleitspur für den Langsamverkehr, die durch einen 1,50 Meter breiten Grünstreifen von der Fahrbahn abgetrennt ist.

Arbeiten laufen bis Ende Oktober

Da die Asphaltdecke von massiven Rissen durchzogen ist, wird sie abgefräst und wieder neu aufgetragen. In dieser Zeit wird der lokale Verkehr händisch geregelt und über einen Fahrstreifen geleitet. „Um keine weiteren Verkehrsbehinderungen zu verursachen, wird die Befahrbarkeit eines Fahrstreifens über die gesamte Bauzeit durchgehend gewährleistet sein“, so der Straßenbaureferent. Die Arbeiten sind Ende Oktober abgeschlossen. Im Anschluss beginnen die Arbeiten an einem weiteren Abschnitt zwischen Klein Venedig und Wabelsdorf.