Kinderbetreuung KPÖ Graz: "Sozialstaffel für Kinderkrippen ist überfällig" Graz - Die elementare Bildung in Kinderkrippen und Kindergärten stellt den Beginn des Bildungswegs aller Kinder in der Steiermark dar. Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ): „Die Sozialstaffel in Kinderkrippen ist seit sieben Jahren im Regierungsprogramm und immer noch nicht umgesetzt. Die Landesregierung muss endlich liefern!“ von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © KPÖ

18,6 Prozent der unter 3-Jährigen in der Steiermark besuchen eine Kinderkrippe – so wenige wie sonst nirgends in Österreich, entgegnet die KPÖ. Die KPÖ begründet dies damit, dass es anders als in Kindergärten, bei der Betreuung von Kindern bis drei Jahren, keine soziale Staffelung der Tarife gibt. Das ist für Eltern mit geringen Einkommen eine große, oft unüberwindbare finanzielle Hürde – die in den Augen der KPÖ endlich abgebaut gehört.

“Sozialstaffel dringend nötig”

„Seit 2015 steht die Sozialstaffelung der Kinderkrippenbeiträge im Regierungsprogramm von ÖVP und SPÖ. Ich frage mich schon, wie ernst es der Landesregierung mit dem Abbau dieser sozialen Hürde ist, wenn man nach sieben vollen Jahren immer noch kein Konzept am Tisch hat. Eine Sozialstaffel wäre dringend nötig, sonst können sich nur Eltern mit höheren Einkommen eine hochwertige Bildung und Betreuung ihrer Kinder leisten. Wenn dem Land alle Kinder gleich viel wert sind, müssen auch alle den gleichen Zugang zu elementaren Bildungsangeboten haben!“, so KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.