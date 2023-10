Fahrzeug gestohlen Auto-Dieb treibt in Klagenfurt sein Unwesen Klagenfurt - Auto-Diebstahl in der Rosentalerstraße: Ein unbekannter Täter stahl kürzlich ein dort geparktes Fahrzeug. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © 5min.at

In der Zeit zwischen 14. September 2022 (ab 15 Uhr) und 15. September 2022 (8.45 Uhr), hat ein bisher unbekannter Täter ein Auto in der Rosentalerstraße gestohlen. Marke: Renault Espace, Farbe: grau. “Der PKW war versperrt am Parkstreifen der Rosentalerstraße abgestellt. Darin befanden sich der Zulassungsschein, der Typenschein sowie Werkzeuge und Geräte zur Gartenbetreuung”, teilt die Polizei mit. Der Besitzer, ein 53-jähriger Mann aus Klagenfurt, erleidet dadurch einen Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe.