Shop, chill, meet and greet: Villacher Bloggerflohmarkt im Hotel Palais26 Villach - Am 21. Oktober findet in Villach das nächste Top-Event statt, wenn das Team vom Palais26 und bekannte Blogger aus Kärnten und Umgebung zum Bloggerflohmarkt laden. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (264 Wörter) Werbung Chillen, dinieren oder ein Event aufsuchen: Das Palais26 im Herzen der Villacher Innenstadt ist vielseitig. © Palais26

Flohmarkt mit Drinks und Fingerfood

Dass dir im Restaurant Charles im Hotel Palais26 eine hervorragende Küche und an der Bar aufregende Cocktails serviert werden, ist längst bekannt. Der schnelle Kaffee im stilvollen Ambiente ist für viele, die die Innenstadt passieren oder dort arbeiten, bereits zur Gewohnheit geworden. Hier lässt sich alles verbinden: Du kannst auf hohem Niveau nächtigen, aber auch einfach nur einen Drink zu dir nehmen. Das Palais26 veranstaltet darüber hinaus vielseitige Events, wie auch am 21. Oktober, wenn von 16 bis 21 Uhr der große Bloggerflohmarkt in der Beletage im ersten Obergeschoss des geschichtsträchtigen Hauses über die Bühne geht. Somit findet der Bloggerflohmarkt nicht nur wetterunabhängig statt, sondern bekommt in den edlen Gemäuern einen ganz besonderen Charme. Wer sich als UnternehmerIn noch einen Platz am Flohmarkt sichern möchte, kann sich gerne per Email anmelden.

Am 21. Oktober findet in der Beletage des Palais26 der große Bloggerflohmarkt statt. © Palais26 Das Hotel Palais26 ist ein Ort zum Entspannen. Hier wird der After-Work-Drink zum Erlebnis. © Palais26 Die Adresse für jedermann und jedefrau: Das Hotel Palais26 am Villacher Hauptplatz hat viele Vorzüge. © Palais26 Die Kulinarik begeistert im Restaurant Charles. © Palais26

50 Goodie-Bags für die ersten Gäste

Bekannte Bloggerpersönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen werden an diesem Tag und Abend vertreten sein, um ihren Kleidungsstücken, Accessoires und Co. ein neues Zuhause zu geben. Lokale Geschäfte und Kreativköpfe werden auf ihren Pop-up-Ständen auch brandneue Ware anbieten. Zudem wird es 50 tolle Goodie-Bags für die ersten BesucherInnen geben. In chilliger Atmosphäre kann nach Lust und Laune geplaudert und geshoppt werden. Hochwertige Waren verschiedener Blogger werden zu Flohmarktpreisen in der Beletage des Palais26 zum Angebot stehen. Und wer sich davor oder danach noch einen Drink genehmigen möchte, der setzt sich gemütlich an die Bar oder sucht eines der vielen lauschigen Plätze im Restaurant Charles auf.

Die geschichtsträchtige Beletage im Palais26 sorgt für ein besonderes Ambiente. © Palais26 Wetterunabhängig findet in den schönen Räumlichkeiten am 21. Oktober der Bloggerflohmarkt statt. © Palais26 Stilecht, gemütlich und mitten in Villach: das Hotel Palais26 © Palais26