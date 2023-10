Es geht los! In Linz beginnt ́s: Die „Adler“ sind bereit für den ICE-Liga-Auftakt! Villach - Es geht los - endlich: Morgen, Freitag (Linz AG Eisarena, Beginn: 19:15 Uhr) startet der EC iDM Wärmepumpen VSV mit dem Auswärtsspiel gegen die Steinbach Black Wings in den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League 2022/23. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (487 Wörter) © VSV / Krammer

Es wartet auf die Blau-Weißen ein sehr schwieriges Programm mit gleich fünf Auswärtsspielen in den ersten sieben Runden. EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Rob Daum: „Wir haben in den vergangenen Wochen hart und gut trainiert, hatten auch einige Spiele gegen Top-Gegner. Natürlich gab es in der Preseason einige Höhen und Tiefen, aber wir hatten auch nie ein vollzähliges Line-up – blieben auch von Krankheiten nicht verschont. Vor allem die intensiven Duelle in der European Champions Hockey League waren eine perfekte Vorbereitung auf die nun startende Meisterschaft. Mit den beiden letzten Spielen war ich auch zufrieden. Aber wir sind bereit für den Liga-Start!” Besonderes Plus: Sowohl John Hughes als auch Dominik Grafenthin haben die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, und auch die Spielgenehmigungen der Liga sind eingetroffen – demnach sind beide ab sofort in der ICE Hockey League als Österreicher spielberechtigt!

Große Vorfreude auf Liga-Start

Rund sechs harte Wochen Vorbereitung inklusive vier sehr intensive Matches in der European Champions Hockey League (CHL) sind vorüber – mit Spannung und Vorfreude fiebern die mit insgesamt elf Neuzugängen neu formierten „Adler“ morgen, Freitag, dem Liga-Start entgegen. Zum Auftakt gastieren die Blau-Weißen in Linz. Eine ganz schwierige Aufgabe gleich zu Beginn der Meisterschaft. Denn die Oberösterreicher haben sich nach dem enttäuschenden Abschneiden in der vergangenen Saison völlig neu aufgestellt, haben einige neue Legionäre verpflichtet und ganz klar das Erreichen der Playoffs als Ziel ausgegeben: „Linz hat Vieles verändert, ein neues Trainerteam verpflichtet und auch einige neue Spieler mit hoher Qualität geholt. Sie haben heuer ein starkes Team“, analysiert Daum die Stahlstädter.

“Da müssen wir dagegenhalten, hart arbeiten, viel Eislaufen und keine Fehler machen”

Neuzugang Simon Depres, der sein Pflichtspiel-Debüt im Dress der „Adler“ geben wird, kennt das Erfolgsrezept gegen die Linzer: „Der Coach hat uns bereits gut auf den Gegner vorbereitet. Sie sind ein starkes Team, das heuer viel vor hat. Sie werden zu Hause auf eigenem Eis gerade in den ersten Minuten hart kommen. Da müssen wir dagegenhalten, hart arbeiten, viel Eislaufen und keine Fehler machen. Ich freue mich, dass es endlich los geht!“ Depres, der in den vergangenen beiden Saisonen jeweils mit den Eisbären Berlin den DEL-Titel in der DEL holte, hat sich in Villach übrigens sehr gut eingelebt und fühlt sich in der Draustadt pudelwohl: „Mir gefällt es großartig in Villach, es ist eine traumhaft schöne Gegend. Und auch sportlich bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden. Wir haben ein sehr talentiertes Team mit vier starken Linien und einer guten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Wir werden eine gute Saison haben.“

Bei den „Adlern“ muss VSV-Headcoach Rob Daum weiterhin auf den Rekonvaleszenten Felix Maxa (Unterkörperverletzung) verzichten, der Einsatz des erkrankten John Hughes ist zudem fraglich. Ansonsten steht. Daum der gesamte Kader zur Verfügung. Im Tor wird J.P. Lamoureux beginnen!