Ohne Obdach

Bürger und Politik besorgt: "Obdachloser Mann seit einem Jahr auf der Straße"

Graz - Eine Leserin wandte sich besorgt an uns: Seit einem Jahr lebt ein Obdachloser auf dem Hauptplatz in Graz. Nun ist er auf seinem angestammten Platz nicht mehr aufzufinden. Wir haben bei der Stadt Graz nachgefragt, was es mit dem Mann auf sich hat.

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) Leserstory