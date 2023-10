Starke Regenfälle Unwetter­warnung: In Kroatien drohen Tornados und Sturz­fluten Kroatien - Für einen der beliebtesten Urlaubsorte der Kärntner wurde eine akute Unwetterwarnung ausgesprochen. In den kommenden Tagen werden in Kroatien mehrere hundert Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Tornados, Überschwemmungen und Sturzfluten seien möglich. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay/Sunrae

Wetter-Experten warnen aktuell vor gefährlichen Gewittern in Kroatien. In den nächsten Tagen wird besonders im Norden Kroatiens mit bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet. Sogar Tornados, Sturzfluten und Überschwemmungen werden befürchtet.

Gefährliche Wetterlage

Grund für den dramatischen Wetterumschwung sind laut Medienberichten Kaltlufteinbrüche, die im Zusammenspiel mit der warmen Adria für starke Gewitter sorgen können. Denn durch den heißen Sommer stieg die Oberflächentemperatur am Mittelmeer teilweise auf bis zu 30 Grad an. Der kalte Luftzug aus Norden sorgt nun dafür, dass die warme Luft angehoben wird und Tiefdruck erzeugt. Dadurch könnten sogar Tornados entstehen. Besonders vom Westen Sloweniens bis zur Kroatischen Kvarner Bucht seien kräftige Gewitter zu erwarten.

Bereits am heutigen Donnerstag wurde Kroatien von schweren Regenfällen heimgesucht, wie lokale Medien berichten. In den kommenden Tagen werden schwere Gewitter im ganzen Land erwartet. Auch in Slowenien und Norditalien soll es stürmisch werden. Am Sonntag soll sich die Wetterlage vorerst beruhigen.