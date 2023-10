Neues Zuhause 66 neue Gemeindewohnungen in Graz übergeben Graz - Am 15. September, verkündigte Bürgermeisterin Elke Kahr, dass heute 66 neue Gemeindewohnungen in der Ziehrerstraße den künftigen Mieterinnen und Mietern übergeben wurden. Im November 2020 startete das Bauprojekt. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (307 Wörter) © Stadt Graz/Foto Fischer

500 neue Gemeindewohnungen: Dieses Ziel möchte Bürgermeisterin Elke Kahr in ihrer Ressortverantwortung in dieser Gemeinderatsperiode erreichen. Nach 40 Gemeindewohnungen in der Plüddemanngasse, die am 4. Mai 2022 übergeben wurden, wurden heute 66 neue Gemeindewohnungen in der Ziehrerstraße den künftigen Mieterinnen und Mietern übergeben. Ein weiteres Wohnprojekt mit 134 Wohneinheiten wird noch in diesem Jahr fertiggestellt.

22 Monate Bauzeit

Gemeinsam mit Wohnbaulandesrat Johann Seitinger und Vorstandsdirektor Dir. Ing. Wolfram Sacherer (Wohnbaugruppe Ennstal) wurden den neuen Mieterinnen und Mietern von Bürgermeisterin Elke Kahr die Schlüssel in der neu entstandenen Siedlung im Bezirk Liebenau übergeben. In einer Bauzeit von 22 Monaten wurde der Holz-Wohnbau in Superniedrigenergie-Bauweise von der stadteigenen Wohnen Graz in Zusammenarbeit mit der gemeinnützige Wohnungsgesellschaft ENW – einem Unternehmen der Wohnbaugruppe ENNSTAL fertiggestellt.

© Stadt Graz/Foto Fischer

Großzügige Balkone

Die gesamte Wohnanlage wurde vom renommierten Salzburger Holzbau-Spezialisten DI Simon Speigner – als Sieger des vorangegangenen Architekturwettbewerbs – geplant und besteht aus 4 Wohngebäuden, davon zwei viergeschoßige, ein sechsgeschoßiges und ein dreigeschoßiges Gebäude. Die Wohnungen weisen Wohnungsgrößen von 42 m² bis 82 m² auf und zeichnen sich durch ihre durchdachten Grundrisse sowie ihre ökologische Qualität aus. Alle Wohnungen verfügen über einen großzügigen Balkon oder eine Terrasse mit eigenem Gartenanteil, welche zum Verweilen an sonnigen Tagen einladen. Neben den Wohnungen wurde auch eine Tiefgarage mit 50 Stellplätze errichtet, wobei die Wohnanlage selbst als autofrei konzipiert wurde und lediglich Geh- und Radwege als Verkehrsflächen innerhalb der Anlage vorhanden sind.

Heizen mit Fernwärme

Die ENW – als Vorreiter im energieeffizienten Wohnbau – setzte bei diesem Projekt neben einer ökologischen Holzbauweise auch auf eine nachhaltige Beheizung mittels regionaler Fernwärme. Als Kommunikationspunkt für die künftigen Bewohner fungieren großzügige Freiflächen innerhalb der Wohnanlage. Der klimafreundliche BaustoffHolz braucht in der Entstehung kaum Energie und hat verhältnismäßig kurze Transportwege, sofern es in Österreich verarbeitet wird.