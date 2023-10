Millionen-Investition Lichtgeschwindigkeit im Görtschitztal: Erste Haushalte surfen auf Glasfaser Görtschitztal - Die ersten Haushalte in den Gemeinden Brückl, Magdalensberg und St. Georgen am Längsee surfen bereits mit Lichtgeschwindigkeit durch das Internet und täglich werden weitere Anschlüsse aktiviert. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (354 Wörter) © Büro LHStv.in Schaunig

„Ein Meilenstein für Kärnten: Der erste regionale flächendeckende Glasfaser-Ausbaus ist vollbracht und aktiviert. Die ersten Haushalte sind nur fünf Monate nach dem Spatenstich mit gigabitfähigem Internet fit für die Zukunft – egal ob im Homeoffice, für die Schule oder einfach beim Online-Austausch im Familien- und Freundeskreis,“ sagte Technologiereferentin LHStv.in Gaby Schaunig gestern bei einer Pressekonferenz in der Gemeinde Magdalensberg.

Weitere Anschlüsse geplant

Insgesamt werden bis Ende 2023 neun Gemeinden in der Großregion Görtschitztal an das ultraschnelle Glasfasernetz angeschlossen sein – in Summe rund 12.700 Haushalte und Betriebe. Die Gemeinden Eberstein, Guttaring, Kappel am Krappfeld und Klein St. Paul haben bereits die Bestellquote von 40% deutlich überschritten, sodass die Baumaßnahmen bereits anlaufen. In Althofen und Hüttenberg laufen derzeit planmäßig die Bestellphasen. „Das Görtschitztal ist mit der Glasfaser fit für die Zukunft. Gemeinsam mit unserem Projektpartner öGIG haben wir das Modell Kärnten erfolgreich zur Umsetzung gebracht,“ freut sich Peter Schark, Geschäftsführer der BIK, über den Erfolg des Leuchtturmprojekts.

Millionen-Investition

Durch die zukunftsgerichtete Bauweise und die vorhandenen Kapazitäten der Glasfaser-Infrastruktur ist das Görtschitztal nun die Region mit der besten flächendeckenden Internetversorgung Kärntens. Das Land Kärnten und die öGIG haben dafür zusammen rund 40 Millionen Euro investiert. „Das Glasfaser-Netz wird die gesamte Region des Görtschitztals als Lebens- und Wirtschaftsraum enorm stärken,“ betonte Vizebürgermeisterin Edith Patscheider seitens der Marktgemeinde Magdalensberg. Dass der Bedarf an leistungsfähiger digitaler Infrastruktur hoch ist, zeigt nicht zuletzt die hohe Nachfrage nach den Glasfaser-Anschlüssen.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Expertise und unser Know-how in dieses Projekt einbringen dürfen”, bekräftigt öGIG Geschäftsführer Hartwig Tauber. „Mit diesem Meilenstein des Glasfaser-Ausbaus sorgen wir dafür, dass der flächendeckende Glasfaserausbau keine Zukunftsmusik bleibt. Auch weitere Kärntner Regionen und Gemeinden können und werden in Zukunft von unserer Glasfaser-Infrastruktur profitieren”, so Tauber weiter. Die öGIG Projekte sind auf Langfristigkeit ausgelegt, sodass, ohne Verzögerung, mit der Umsetzung begonnen werden kann. Bis 2025 möchte die öGIG in Kärnten rund 290 Millionen Euro Eigenkapital investieren, um den OpenAccess-Glasfaserausbau flächendecken voranzubringen.