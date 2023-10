Heuer kein Schifahren

Geltscher schmilzt: Winter­schilauf vorerst eingestellt

Ramsau am Dachstein - Ski a(ma)de: Die letzten sehr warmen Jahre haben dem Gletscher am Dachstein sehr zu schaffen gemacht. Der Skiliftbetrieb, der die Jahre zuvor bereits im Herbst startete, wird vorerst eingestellt. Ob es in der nächsten Saison weitergehen kann, kann noch nicht gesagt werden.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (67 Wörter)