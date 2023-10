Kostenlose Kurse #BEACTIVE: Initiative soll Menschen zum Sport begeistern Kärnten - Von 23. bis 30. September 2022 findet die von der Europäische Kommission 2015 ins Leben gerufene Initiative „Europäische Woche des Sports“ statt, um Menschen in ganz Europa für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © European Union, 2022

Auf Initiative der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer Kärnten können 2022 erstmals auch gewerbliche Sport- und Freizeitbetriebe wie Fitnessstudios, Tanzschulen, Personaltrainer:innen und viele andere Anbieter an der Europäischen Woche des Sports teilnehmen und ein vielfältiges Angebot an kostenlosen Schnupperkursen, Schnupperstunden, etc. anbieten. „Die Kärntner Freizeit- und Sportbetriebe leisten seit jeher einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsprävention, fördern das physische wie psychische Wohlbefinden und reduzieren das Risiko von Krankheiten“ so Fachgruppenobmann Andy Wankmüller.

Die teilnehmenden Betriebe findest du hier. (wird laufend aktualisiert).