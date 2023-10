Mission Teddybär Freuden­tränen: "Trucker mit Herz" spenden Reinerlös an besondere Familien Faak am See - Zum 8. Mal fand heuter die Veranstaltung „Mission Teddybär 1.4-Trucker mit Herz“ statt. Die Aktion soll Kindern mit und ohne Beeinträchtigung und ihren Familien einen unvergesslichen Tag bereiten. Der Reinerlös wurde nun gespendet. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter) #GOODNews © Tucker mit Herz

Der größte Wunsch eines beeinträchtigten Jungen aus Klagenfurt war es im Jänner 2014 einmal in einem Lkw mitzufahren. In einem Internetportal wurde ein Aufruf gestartet. Ernst Trost erfuhr davon und rief einige Kollegen an, die bei der Aktion mitmachen sollten. Zum vereinbarten Zeitpunkt kamen sieben LKWs und als der Junge und deren Familie die Fahrzeuge kommen sah, war die Freude nicht zu übersehen – so begann die Geschichte von MISSION TEDDYBÄR 1.4 – Trucker mit Herz.

Trucker mit Herz

Aufgrund der gewaltigen Resonanz und dem positiven Echo, hat sich Ernst Trost – gemeinsam mit seiner Frau Christina Trost – dazu entschlossen diese Aktion weiter zu führen, aber mit mehr Kindern und Lkw Fahrern. Heuer fand die Veranstaltung bereits zum 8. Mal am 13. August 2022 in Faak am See statt. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung hatten die Möglichkeit, im Zuge einer Sternfahrt mit den LKWs mitzufahren. „Der Tag der Veranstaltung ist immer voller Emotionen, positiver Eindrücke und zeigt uns, das man mit Einsatz und Arrangement Kinder und deren Familien glücklich machen kann”, so das Ehepaar Trost.

© Tucker mit Herz © Tucker mit Herz © Tucker mit Herz

Reinerlös wurde gespendet

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt seit Jahren verschiedenen Familien zu Gute. “Wir übergaben am 11. September 2022 den heurigen Reinerlös von MISSION TEDDYBÄR 1.4-TRUCKER MIT HERZ”, verkünden die Veranstalter glücklich. Die Übergaben waren geprägt von vielen Umarmungen und Freudentränen der Dankbarkeit. “Es waren sehr bewegende, wunderschöne und herzergreifende Momente die wir mit EUCH erleben durften,”