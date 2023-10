Feuerwehren im Einsatz

Insassen nach Unfall in Auto gefangen: Zwei Personen verletzt

Simonhöhe - Am Donnerstagnachmittag lenkte ein 26-jähriger Mann aus Feldkirchen sein Auto auf der Simonhöhe Landesstraße. In Oberdorf verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und prallte auf der nassen Fahrbahn in ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einem 77-jährigen Mann aus Feldkirchen.

