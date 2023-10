Bei nasser Fahrbahn Stoptafel missachtet: Radfahrer fuhr in Kreuzung ein und kollidierte mit Auto Villach - Der Mann war mit dem Fahrrad unterwegs. Er missachtete eine Stopptafel und fuhr auf der durch den Regen nassen Fahrbahn ungebremst in die Kreuzung ein. Er kollidiere mit einem Auto. Bei dem Zusammenstoß erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am 15.09.2022 um 17.38 Uhr fuhr ein 29-jähriger syrischer Staatsbürger mit seinem Fahrrad auf der Gaswerkstraße in Villach in Richtung Kreuzung mit der Dreschnigstraße. Bei der Kreuzung missachtete er eine Stopptafel und fuhr auf der durch den Regen nassen Fahrbahn ungebremst in die Kreuzung ein. Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach einen Pritschenwagen auf der Dreschnigstraße in südliche Richtung. Bei der Kreuzung mit der Gaswerkstraße kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer zu Sturz kam und Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.