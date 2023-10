Verfolgungsjagd Keine Fahrerlaubnis: Mann nach Flucht gegen Hausmauer gefahren Graz - Ein 59-jähriger Grazer flüchtete Donnerstagmittag, 15. September 2022, vor der Polizei, nachdem Beamte ihn kontrollieren wollten. Bei der Fluchtfahrt gefährdete der Autofahrer mehrere Personen. Am Ende krachte der Flüchtende mit seinem Fahrzeug gegen ein Gebäude. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 11.45 Uhr wollten Polizisten das Fahrzeug in den Bereichen Dietrichsteinplatz und Luthergasse anhalten. Der 59-Jährige missachtete allerdings die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr in Richtung Glacisstraße weiter. Bei der dortigen Kreuzung missachtete der Flüchtende eine rote Ampel und fuhr in Richtung Gleisdorfer Gasse weiter. In weiterer Folge fuhr der Mann mit weit überhöhter Geschwindigkeit über den Jakominiplatz in Richtung Radetzkystraße.

Passanten mussten ausweichen

Dabei mussten mehrere Passanten dem Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Im Bereich der Kreuzung Radetzkystraße/Wielandgasse nötigte der Mann mehrere Fußgänger, welche sich auf einem Schutzweg befanden, zum Ausweichen. Schließlich versuchte der 59-Jährige in die Pestalozzistraße in Richtung Süden einzubiegen, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Hausmauer des Bezirksgerichtes Graz-Ost prallte. Der Grazer stieg unverletzt aus dem Fahrzeug aus. Als Grund für die Fluchtfahrt gab der Grazer an, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Mann wird angezeigt.