Aktuelle Stunde Energie-Versorgungs­sicherheit: "Sind im ständigen Aus­tausch" Kärnten - Die Aktuelle Stunde im Kärntner Landtag wurde am Donnerstag, dem 15. September 2022, zum Thema „Wege zur regionalen Energieunabhängigkeit – Energiepreis selbst bestimmen“ abgehalten. Seitens der Kärntner Landesregierung nahmen dazu Energielandesrätin Sara Schaar (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) dazu Stellung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) © 5min.at

Schaar betonte, dass sich Kärnten mit seinem Energiemasterplan bis 2025 engere Ziele gesteckt habe als Österreich und die EU. Mit einem Gesamtanteil von 58,8 Prozent bei erneuerbaren Energien sei Kärnten österreichweit Vorreiter. Für einen sozial verträglichen Strompreis siehe die Landesrätin vor allem auch die EU gefordert, denn „bei europaweitem Marktversagen muss auch europaweit eingegriffen werden.“ In Kärnten habe man eine Energiearbeitsgruppe mit den Sozialpartnern gebildet, die bereits zweimal getagt habe. “Für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sind wir im ständigen Austausch mit allen relevanten Stakeholdern”, so Schaar.

Energielandesrätin Sara Schaar (SPÖ) © Büro LR.in Schaar/Just

Gruber: “Regionale Energie bringt Unabhängigkeit”

Landesrat Gruber stellt fest: „Nur regionale Energieproduktion und -versorgung bringen Unabhängigkeit und Sicherheit in Krisenzeiten.“ Es müsse dafür gesorgt werden, dass der Energiepreis nicht alleine am Weltmarkt entschieden werde. Zudem dürfe nicht per se gegen alternative Energieprojekte gewettert werden. Gruber appellierte für einen parteiübergreifenden Schulterschluss und die entsprechende Änderung von Landesgesetzen.

Heftige Kritik übte Gruber daran, dass von der EU Biomasse nicht mehr als erneuerbare Energie anerkannt werden soll: „Das ist falsch verstandener Umweltschutz!“ Holz sei einer der wichtigsten heimischen Rohstoffe, der nachhaltig gewonnen werde, sagte der Forstreferent.